Tiran cadáver en terrenos de cultivo de Huejotzingo

Desde Puebla

Hallan cadáver de un joven presuntamente reportado desaparecido en terrenos de cultivo de Huejotzingo.

Rsta tarde de jueves, sobre la Calle Carrizos, ubicada entre el primer y segundo barrio.

Vecinos quienes se percataron de un cuerpo sin vida en la zona mencionada.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y si presenta huellas de violencia.