Lanzan licitación para mobiliario del programa de alimentación escolar

Erika Méndez
El gobierno de Puebla lanzó una licitación para la adquisición de mobiliario del programa de alimentación escolar modalidad caliente.
De acuerdo con la convocatoria, el objetivo es dotar a las escuelas de zonas de alta marginación de instrumentos a fin de que los menores cuenten con lo necesario para su alimentación.
Entre lo solicitado se encuentran refrigeradores, licuadoras, platos, vasos, parrillas de gas, vasos y tazones.
El fallo de la empresa ganadora lo darán a conocer el 18 de agosto.
You may also like
-
Hasta Marruecos, llegarán el café y mole poblanos
-
BUAP facilita cuidado dental especializado a menores
-
Ariadna Ayala, edila de Atlixco, la mejor aprobada en Puebla: Statistical Research Corporation
-
Video: Balearon a un hombre y levantaron a otro en Coronango
-
Video: Ciudadanos, no la policía municipal, atrapan a presunto ratero y recuperan celulares y computadora