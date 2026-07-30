Lanzan licitación para mobiliario del programa de alimentación escolar

Erika Méndez

El gobierno de Puebla lanzó una licitación para la adquisición de mobiliario del programa de alimentación escolar modalidad caliente.

De acuerdo con la convocatoria, el objetivo es dotar a las escuelas de zonas de alta marginación de instrumentos a fin de que los menores cuenten con lo necesario para su alimentación.

Entre lo solicitado se encuentran refrigeradores, licuadoras, platos, vasos, parrillas de gas, vasos y tazones.

El fallo de la empresa ganadora lo darán a conocer el 18 de agosto.