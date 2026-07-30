Hasta Marruecos, llegarán el café y mole poblanos

-A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo se envió un muestrario de veintiocho productos con la marca Puebla Cinco de Mayo y el distintivo oficial para impulsar su presencia en el mercado marroquí.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. – El Gobierno del Estado que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier fortaleció la estrategia de internacionalización de los productos poblanos con el envío de un muestrario de veintiocho artículos con la marca Puebla Cinco de Mayo y con el distintivo de la marca al Reino de Marruecos.

Esta acción representa un nuevo paso para ampliar la presencia de las empresas locales en mercados internacionales, a partir del acuerdo suscrito entre el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, el representante de Turismo del Reino de Marruecos en México, Mohamed Iksassen y el cónsul honorario del Reino de Marruecos en Puebla, Miguel Ángel Martínez Millán.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que esta colaboración institucional permitirá fortalecer los lazos comerciales entre Puebla y el Reino de Marruecos, además de crear nuevas oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad.

Destacó que la marca Puebla Cinco de Mayo constituye una herramienta para posicionar la calidad, identidad y valor agregado de los productos poblanos en mercados con alto potencial de crecimiento.

Víctor Gabriel Chedraui precisó que el muestrario integra veintiocho productos elaborados por empresas poblanas, entre ellos: café de especialidad y café tostado de la Sierra Norte, mole poblano, flor y extracto natural de jamaica, pinole de maíz azul, mieles, salsas, aderezos, mermeladas, frutas deshidratadas, especias, sales, barras nutritivas, botanas y una amplia variedad de dulces tradicionales, muestra que refleja la riqueza agroalimentaria, el valor artesanal y la capacidad de transformación que distinguen a Puebla.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo señaló que el envío de este muestrario permitirá presentar la oferta productiva poblana ante representantes de los sectores turístico, comercial y empresarial del Reino de Marruecos, con el propósito de identificar oportunidades de negocio, promover vínculos entre empresas y facilitar el acceso de los productos poblanos a nuevos canales de comercialización.

Con este acuerdo, el Gobierno del Estado fortalece la estrategia de promoción económica internacional para abrir nuevos mercados a las empresas poblanas, consolidar alianzas con socios comerciales y ampliar las oportunidades de exportación.