El derecho de las audiencias se discute desde hace años en México: Claudia Sheinbaum

EL HERALDO DE MÉXICO

La presidente Claudia Sheinbaum aseguró que el debate sobre el derecho a las audiencias no es nuevo en México, y reiteró que no se busca censurar. En la conferencia de prensa de Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo federal dijo que el gobierno de México cree en el derecho a la información y en la libertad de expresión.

“Creemos en la libertad de expresión, hemos luchado toda nuestra vida por la libertad de expresión, la ley que se aprobó es para que las audiencias tengan el derecho constitucional a la información, el derecho de las audiencias, no lo inventamos nosotros, se discute desde hace años en México. El senador (Javier) Corral fue uno de los que en su momento defendió el derecho de las audiencias y mucha gente,

Ética en los medios de comunicación Claudia Sheinbaum señaló que se busca que los medios de comunicación tengan un código de ética y un defensor de las audiencias.

“Decir cómo hacemos para que los medios de comunicación que solamente tienen información parcial o de un punto de vista podamos nosotros quejarnos, podamos decir ‘esto no es verdad’, para poder tener derecho al acceso a la información, entonces qué se propone la ley: una persona nombrada por la propia empresa para que sea la receptora de estas quejas sobre el derecho a la información”, indicó.

Aclaró que el tema de las multas y las sanciones ya se establecía en la ley.

“Lo que se ha puesto en discusiones el tema de las multas, eso venía desde la ley, y quién aplica las multas, en todo caso eso está consulta, está debate, desde el gobierno de ninguna manera vamos a censurar, ya lo hubiéramos hecho porque están los instrumentos, incluso la interpretación legal, no lo vamos a hacer nunca porque no creemos en ello por convicción, pero sí creemos en que el pueblo, la ciudadanía tenga derecho a la información”, aseveró.

Sheinbaum critica falta de apoyo a paisanos

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la defensa y protección de los connacionales en Estados Unidos debe ser de manera conjunta entre todos los actores políticos y de gobierno.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria federal lamentó que algunos partidos políticos no condenan los operativos y las acciones del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos). “Es parte de la hipocresía. La verdad, porque la defensa de las y los mexicanos en

Estados Unidos debe ser conjunta, incluso hubo en una iniciativa que planteamos en donde se juntaron todos los partidos en el caso del Senado , no así en la Cámara de Diputados”, señaló.

Claudia Sheinbaum expuso que el respaldo a las y los mexicanos en Estados Unidos debe ser por unanimidad. “Entonces no tendría por qué ser un asunto de ni de debate, la solidaridad, el apoyo, el reconocimiento a nuestros paisanos y paisanas pues tendría que ser automático”, afirmó.