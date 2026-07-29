Colima, Michoacán y Baja California Sur fueron los estados con mayor incremento trimestral en su actividad económica, en el primer trimestre de 2026

Staff/RG

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país.

I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Durante el primer trimestre de 2026 y con cifras ajustadas por estacionalidad, las entidades federativas que registraron los mayores crecimientos en su actividad económica, a tasa trimestral, fueron Colima, con 3.0 %; Michoacán, con 1.7 %; Baja California Sur, con 1.6 %; Durango, con 1.2 %; y Tlaxcala, con 1.0 por ciento.

A tasa anual, Hidalgo, Tamaulipas, Colima, Tabasco y Puebla reportaron los avances más sobresalientes en su actividad económica.

itaee2026_07