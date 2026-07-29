Colima, Michoacán y Baja California Sur fueron los estados con mayor incremento trimestral en su actividad económica, en el primer trimestre de 2026

Staff/RG
El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país.
I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
Durante el primer trimestre de 2026 y con cifras ajustadas por estacionalidad, las entidades federativas que registraron los mayores crecimientos en su actividad económica, a tasa trimestral, fueron Colima, con 3.0 %; Michoacán, con 1.7 %; Baja California Sur, con 1.6 %; Durango, con 1.2 %; y Tlaxcala, con 1.0 por ciento.
A tasa anual, Hidalgo, Tamaulipas, Colima, Tabasco y Puebla reportaron los avances más sobresalientes en su actividad económica.
You may also like
-
Arrancan obras para la instalación de estaciones del Cablebús en Puebla
-
Rescatan en Chalchicomula de Sesma a perros que cayeron a un barranco
-
Relleno sanitario de Chiltepeque tendrá más vida útil: Rodrigo Durán
-
Ceci Arellano supervisa avances en Casa del Abue Oriente
-
BUAP invita a su Olimpiada de Conocimientos en “Laboratorio Clínico”