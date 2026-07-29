Cinco planes para disfrutar las vacaciones de verano con niños en la CDMX

Staff/RG

Las vacaciones de verano son la oportunidad perfecta para crear recuerdos en familia. Ya sea que vivas en la Ciudad de México o que la visites durante esta temporada, la capital ofrece una amplia variedad de actividades para que niñas y niños aprendan, jueguen y se diviertan.

Para ayudarte a planear una experiencia inolvidable, reunimos cinco opciones que combinan entretenimiento, aprendizaje y momentos de convivencia, además de alternativas para disfrutar la ciudad sin descuidar tu presupuesto.

1. Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

Ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, este museo continúa renovando parte de sus salas y mantiene experiencias ideales para niños interesados en dinosaurios, biodiversidad, evolución y conservación del planeta.

Su cercanía con otras áreas recreativas del bosque permite convertir la visita en un plan de día completo. El acceso general tiene un costo de $39 pesos y para niños con credencial escolar vigente es de $19.

2. MiBIMBO, el nuevo museo interactivo de Grupo Bimbo

Una de las novedades culturales más importantes del año es MiBIMBO, el Museo Interactivo Bimbo, el cual cuenta con un recorrido que incluye 11 salas interactivas y más de 80 actividades, donde los visitantes descubren la historia del pan, conocen panes típicos del mundo, los distintos procesos de elaboración, la innovación en el oficio; además de contar con talleres y exhibiciones temporales.

Ubicado en el Centro Histórico (Isabel la Católica 51), el recinto ofrece además una experiencia inmersiva para conocer la evolución de Grupo Bimbo hasta convertirse en una compañía mexicana con presencia internacional.

Cabe destacar que parte de los ingresos por cada entrada se destina un porcentaje a proyectos de conservación del oso negro mexicano.

La entrada general es de $100, además de manejar precios especiales para adultos mayores con credencial INAPAM, niños menores de 12 años y grupos.

3. Complejo Cultural Los Pinos

La antigua residencia presidencial ofrece durante todo el año acceso gratuito a jardines, exposiciones, actividades culturales y talleres familiares.

En vacaciones suele reforzar su programación con actividades infantiles, presentaciones artísticas y espacios interactivos, convirtiéndose en uno de los mejores planes sin costo para recorrer en familia.

4. Aztlán Feria de Chapultepec

Aztlán se ha consolidado como uno de los nuevos atractivos familiares de la ciudad. El acceso al parque es gratuito, por lo que cualquier familia puede recorrer sus pasillos, áreas verdes y espacios de convivencia sin costo.

Quienes deseen subir a las atracciones únicamente pagan por los juegos que elijan, convirtiéndolo en una alternativa flexible para pasar una tarde en Chapultepec sin necesidad de realizar un gasto elevado. Además, siempre encontrarás promociones, tanto en accesos para los juegos, como en alimentos y bebidas; si puedes revisa las redes del parque o pregunta al llegar por promociones vigentes.

5. Museo Soumaya

Además de ser uno de los museos más reconocidos de la ciudad, el Museo Soumaya mantiene entrada gratuita todos los días. Su colección reúne obras de artistas como Rodin, Dalí, Monet, Rivera y Tamayo, además de organizar recorridos y actividades especialmente dirigidas a público infantil durante distintos periodos vacacionales.

Asimismo, su estructura arquitectónica siempre resulta atractiva para tomarse fotografías dignas de presumir.

Este verano, la Ciudad de México ofrece experiencias que combinan diversión, aprendizaje y convivencia familiar para todos los presupuestos, demostrando que unas vacaciones memorables también pueden vivirse en la ciudad.