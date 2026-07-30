Armenta anuncia que el nuevo campus de la USEP estará en el “mercado Ayocuan”

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que el nuevo campus de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) estará en el llamado “mercado Ayocuan”.

Este jueves, el mandatario realizó una gira de trabajo en el Quecholac, donde recordó el compromiso en poner en Tecamachalco una nueva sede de la USEP.

Dijo que, además, se podría edificar uno más en Zacatlán, para cubrir la Sierra Norte.