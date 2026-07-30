Video: ¡Sigue la violencia en Puebla capital; reportan tiros en la colonia Tres Cruces!

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Desde Puebla

Hace algunos minutos se registró una movilizacion policial por disparos en calle Río Papagayo, esquina con Fray Andrés Tomás de Castilla, colonia Tres Cruces de Puebla capital

Reportan camioneta asegurada por el ejército mexicano, Guardia Nacional y policía estatal.