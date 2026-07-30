Ariadna Ayala inició rehabilitación de drenaje en las calles Magnolias y Primero de Mayo, colonia Insurgentes

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inició la rehabilitación de la red de drenaje sanitario en las calles Magnolias y Primero de Mayo, en la colonia Insurgentes, una obra que beneficiará directamente la calidad de vida de las familias.
Ariadna Ayala destacó que su administración continúa llevando obras a todas las colonias para fortalecer la infraestructura de Atlixco y generar mejores condiciones para la población.
El proyecto contempla la rehabilitación de 566.26 metros de la red sanitaria, la instalación de tubería y pozos de visita, así como trabajos de excavación, demolición, limpieza y reposición de la infraestructura, con el objetivo de mejorar los servicios básicos y la calidad de vida de las familias.
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