Ariadna Ayala inició rehabilitación de drenaje en las calles Magnolias y Primero de Mayo, colonia Insurgentes

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inició la rehabilitación de la red de drenaje sanitario en las calles Magnolias y Primero de Mayo, en la colonia Insurgentes, una obra que beneficiará directamente la calidad de vida de las familias.

Ariadna Ayala destacó que su administración continúa llevando obras a todas las colonias para fortalecer la infraestructura de Atlixco y generar mejores condiciones para la población.

El proyecto contempla la rehabilitación de 566.26 metros de la red sanitaria, la instalación de tubería y pozos de visita, así como trabajos de excavación, demolición, limpieza y reposición de la infraestructura, con el objetivo de mejorar los servicios básicos y la calidad de vida de las familias.