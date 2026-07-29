Detuvieron en San Pedro Cholula a dos probables responsables de robo a comercio 

*29 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. – Oa Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula) detuvo a dos hombres por su probable participación en el delito de robo a comercio, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan.

A través de un reporte recibido en los números de emergencia, se informó sobre un robo a un establecimiento comercial (OXXO) ubicado en dicha junta auxiliar. En atención inmediata al llamado, policías municipales acudieron al lugar y activaron los protocolos de búsqueda para la localización de los probables responsables.

Como resultado de los recorridos de seguridad implementados en la zona, elementos de la SSC Cholula ubicaron a dos personas que coincidían con las características proporcionadas por la persona encargada del establecimiento, sobre la calle Cañada y Adolfo López Mateos, en el municipio de Cuautlancingo.

Conforme a los protocolos de actuación policial, se les realizó una inspección preventiva, mediante la cual fueron localizados entre sus pertenencias dinero en efectivo y diversos productos presuntamente relacionados con el robo reportado.

Derivado de estos hechos, Eduardo “N”, de 42 años de edad, y Adolfo “N”, de 27 años, fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica, por su probable participación en el delito de robo a comercio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recuerda a las y los cholultecas que los números de emergencia locales se encuentran disponibles las 24 horas del día.

• Línea directa: 22 22 47 05 62

• Línea directa y WhatsApp: 22 13 48 43 24 | 22 25 66 27 26

• Línea Naranja: 22 25 50 53 84