Hasta el televisor usaron vecinos de La Paz para señalar un bache

María Tenahua
Vecinos de la colonia La Paz colocaron un televisor, con el objetivo un bache y que los conductores no caigan, debido se encuentra a mitad de la vialidad.
Y es que buscan formas curiosas para señalar este tipo de afectaciones en el pavimento de diversas colonias de la ciudad.
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