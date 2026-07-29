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Hasta el televisor usaron vecinos de La Paz para señalar un bache

By Roberto Desachy / 29 julio, 2026

María Tenahua

Vecinos de la colonia La Paz colocaron un televisor, con el objetivo un bache y que los conductores no caigan, debido se encuentra a mitad de la vialidad.

Y es que buscan formas curiosas para señalar este tipo de afectaciones en el pavimento de diversas colonias de la ciudad.

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