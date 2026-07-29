Video: ¡Violencia sin freno en Puebla capital: Balearon a pareja en las inmediaciones del mercado Morelos!

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Desde Puebla
Dos sujetos en motocicleta dispararon contra un hombre y una mujer en estética en inmediaciones del mercado Morelos, en Puebla capital.
Reportes indican que el objetivo habría sido el hombre, quien fue custodio y se encuentra delicado de salud tras recibir al menos cinco impactos de bala.
En tanto la mujer fue trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia.
Se presume un ataque directo.
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