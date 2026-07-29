En Amozoc, salvan a menor de morir por asfixia

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla, a 29 de julio de 2026.– Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc lograron salvar la vida de una menor de edad que presentaba un episodio de atragantamiento que le impedía respirar, gracias a una rápida y oportuna intervención durante un recorrido de vigilancia preventiva.

Los hechos ocurrieron en la zona de Las Vegas, donde los oficiales fueron abordados por la ciudadana Graciela madre de la menor, quien solicitó ayuda de emergencia debido a que su hija se encontraba asfixiándose.

De manera inmediata, los elementos municipales brindaron auxilio a la menor y, al percatarse de que presentaba una coloración violácea en la piel por la falta de oxígeno, aplicaron la maniobra de Heimlich para desobstruir sus vías respiratorias, logrando estabilizarla y recuperar su respiración.

Posteriormente, los policías trasladaron a la menor al CESSA de Amozoc para que recibiera atención médica especializada.

Tras ser valorada por personal de salud, la madre informó que su hija se encontraba estable y fuera de peligro, además de agradecer la pronta y eficaz actuación de los elementos de seguridad.