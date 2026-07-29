Erika Méndez
La Academia Militarizada Ignacio Zaragoza no podrá iniciar el ciclo escolar 2026 – 2027, aseguró Euripides Flores abogado de la secretaría de Educación Pública (SEP) federal.
En entrevista, sentenció que por orden de la presidenta de la República todas las instituciones de este tipo serán clausuradas antes de arrancar el siguiente periodo escolar.
Ante ello, la dependencia ha iniciado los procedimientos para, primero, suspender actividades y después clausurar los espacios de manera definitiva.
You may also like
-
Al frente del CENHCH, realizan análisis de drenaje para el Cablebús
-
Coloca Armenta primera piedra del conjunto habitacional Fovissste “Carmen Serdán”
-
50% de probabilidad de lluvia durante la tarde-noche en Puebla capital
-
¡Sigue el horror: Doble homicidio la noche del martes en Puebla capital!
-
La sífilis registra su mayor resurgimiento en décadas: contagios aumentan 13% en sólo dos años, alerta AHF