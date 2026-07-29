Erika Méndez

La Academia Militarizada Ignacio Zaragoza no podrá iniciar el ciclo escolar 2026 – 2027, aseguró Euripides Flores abogado de la secretaría de Educación Pública (SEP) federal.

En entrevista, sentenció que por orden de la presidenta de la República todas las instituciones de este tipo serán clausuradas antes de arrancar el siguiente periodo escolar.

Ante ello, la dependencia ha iniciado los procedimientos para, primero, suspender actividades y después clausurar los espacios de manera definitiva.