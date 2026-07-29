Al frente del CENHCH, realizan  análisis de drenaje para el Cablebús 

María Huerta
Desde hace días, arrancó el análisis de drenaje en el parque frente al CENHCH.
De acuerdo a uno de los trabajadores de la zona, en dicho lugar estará colocada una de las bases del sistema de transporte cablebus.
Una de las canchas de pádel, a un costado, será reubicada al extremo opuesto.
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