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Al frente del CENHCH, realizan  análisis de drenaje para el Cablebús 

By Roberto Desachy / 29 julio, 2026

María Huerta

Desde hace días, arrancó el análisis de drenaje en el parque frente al CENHCH.

De acuerdo a uno de los trabajadores de la zona, en dicho lugar estará colocada una de las bases del sistema de transporte cablebus.

Una de las canchas de pádel, a un costado, será reubicada al extremo opuesto.

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