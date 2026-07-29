Coloca Armenta primera piedra del conjunto habitacional Fovissste “Carmen Serdán”

Erika Méndez

El gobierno de Puebla colocó la primera piedra del conjunto habitacional Fovissste “Carmen Serdán” en la Ciénega, donde se construirán 512 viviendas.

El mandatario estatal, Alejandro Armenta Mier, recordó que su administración recuperó el predio después de 25 años, pues antes era ocupado como tianguis de autos.

Por su parte, la vocal ejecutiva de Fovissste, Jabnely Maldonado, destacó que las casas se edificarán para los trabajadores al servicio del estado de menores ingresos y sin vivienda.

Especificó que serán inmuebles de al menos 60 metros cuadrados, adecuadas, bien ubicadas y pensadas para las familias.