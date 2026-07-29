La sífilis registra su mayor resurgimiento en décadas: contagios aumentan 13% en sólo dos años, alerta AHF

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América Latina y el Caribe concentran el 90% de los nuevos casos registrados en las Américas, con 4.2 millones de infecciones en 2024.

México pasó de alrededor de 6 mil casos en 2015 a más de 18 mil en 2025, en línea con el repunte mundial.

AHF alerta desde AIDS 2026 sobre el aumento mundial de la sífilis en décadas y llama a fortalecer la detección oportuna y la prevención

RÍO DE JANEIRO, BRASIL,.-Durante la 26ª Conferencia Internacional sobre el Sida (AIDS 2026), celebrada en Río de Janeiro, AIDS Healthcare Foundation (AHF) advirtió que la sífilis atraviesa el mayor resurgimiento mundial de las últimas décadas, una tendencia que amenaza con revertir importantes avances en salud pública.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Infecciones de Transmisión Sexual 2024 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 8 millones de personas de entre 15 y 49 años contrajeron sífilis en 2022, frente a 7.1 millones registrados en 2020, lo que representa un incremento de 13% en apenas dos años.

Lejos de disminuir, la sífilis continúa expandiéndose. Solo en 2024, las Américas registraron 4.2 millones de nuevos casos de sífilis y América Latina y el Caribe concentraron el 90% de ellos, consolidándose como el epicentro de esta crisis sanitaria. Este panorama contrasta con la meta de la OMS de reducir las nuevas infecciones a 710 mil casos anuales para 2030, un objetivo que hoy parece cada vez más lejano.

El repunte mundial se refleja también en México. De acuerdo con estimaciones basadas en información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el país ha registrado un crecimiento sostenido de los casos de sífilis durante la última década.

Mientras que en 2015 se notificaban alrededor de 6 mil casos anuales, para 2025 la cifra superó los 18 mil casos, es decir, tres veces más en apenas diez años. En el mismo periodo, la tasa de prevalencia nacional pasó de 4.5 a más de 13.5 casos por cada 100 mil habitantes. Las entidades con más concentración de sífilis incluyen Ciudad de México, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato y Baja California.

“El VIH/sida es, y siempre será, el corazón de la misión de AHF, pero no podemos ignorar una epidemia de sífilis que crece a plena vista. La sífilis tiene cura y, sin embargo, muchas veces no da síntomas y pasa inadvertida, lo que permite que se propague y provoque complicaciones graves”, señaló la Dra. Adele Schwartz Benzaken, Directora Médica Global Sénior de AHF.

Para AHF, el crecimiento sostenido de la sífilis demuestra que el acceso a pruebas de detección y tratamiento aún no avanza al ritmo que exige la magnitud del problema. Mientras millones de personas siguen sin ser diagnosticadas a tiempo, una enfermedad completamente prevenible y curable continúa cobrando vidas y afectando a miles a nivel global.

Sífilis congénita: la mayor preocupación de esta crisis

Más allá del incremento en los contagios, las consecuencias sanitarias son preocupantes. Según la OMS, la sífilis provocó aproximadamente 230 mil muertes en 2022 y estuvo relacionada con 355 mil resultados adversos en el embarazo, entre ellos: muerte fetal; muerte neonatal; partos prematuros.

Sin tratamiento oportuno durante la gestación, la infección puede provocar complicaciones en el 50% a 80% de los casos, a pesar de que puede curarse completamente mediante una sola dosis de penicilina benzatínica. La expresión más preocupante es el aumento de la sífilis congénita. Tan sólo en 2022, se estima que 68 mil bebés nacieron con sífilis en el continente americano, una cifra que refleja el enorme reto que enfrenta la región para prevenir la transmisión congénita.

Con el objetivo de visibilizar esta problemática, AHF presentó durante AIDS 2026 la campaña “La sífilis es cosa seria: tiene cura. Hazte la prueba”, que busca poner foco en la brecha entre lo tratable que es la enfermedad y su avance sostenido. AHF también organizó tres conversatorios en su stand, centrados en los desafíos más urgentes de la respuesta mundial al VIH, la sífilis y la tuberculosis.

“Al llevar nuestra campaña a AIDS 2026, le exigimos a gobiernos, sistemas de salud y comunidades que traten el aumento de la sífilis con la urgencia que merece: ampliar las pruebas y la educación, integrar los servicios de ITS en la atención del VIH y convertir los chequeos de salud sexual en algo rutinario”, afirmó la Dra. Adele Schwartz Benzaken, Directora Médica Global Sénior de AHF, durante su participación en la conferencia.

El compromiso de AHF va mucho más allá de la incidencia política. La organización realiza más de un millón de pruebas de sífilis al año en todo el mundo y ofrece servicios gratuitos de detección y tratamiento de la sífilis en más de 30 países, lo que la convierte en uno de los mayores proveedores de atención de la sífilis del mundo. Esta presencia sobre el terreno es lo que distingue su llamado a la acción: la organización no solo nombra la crisis, sino que ya la está enfrentando en el punto de atención.

AHF presentó más de una docena de resúmenes de investigación en IAS 2026 sobre tendencias de la sífilis, prevención y tratamiento del VIH, PrEP, tamizaje de cáncer cervicouterino, financiamiento de la salud, reincorporación a la atención y estrategias para reducir el estigma y las barreras estructurales que afectan a las poblaciones vulnerables, en línea con su compromiso de ampliar servicios de VIH e ITS equitativos y basados en la evidencia en todo el mundo.

Al cierre de la conferencia, AHF reiteró su llamado a los gobiernos y los sistemas de salud a integrar el tamizaje de sífilis en la atención primaria y en los servicios de VIH, garantizar el acceso ininterrumpido a la penicilina benzatínica —cuya escasez está documentada en países de ingresos bajos y medianos— y convertir la prueba prenatal de sífilis en un estándar universal de atención.

AIDS Healthcare Foundation (AHF), la mayor organización de atención del VIH/sida del mundo, brinda medicina de vanguardia e incidencia política a más de 3 millones de personas en 50 países, incluidos Estados Unidos, África, América Latina y el Caribe, la región de Asia-Pacífico y Europa del Este. En enero de 2025, AHF recibió el Premio a la Justicia Social Martin Luther King, Jr., el máximo reconocimiento del King Center a una organización líder en el ámbito de la justicia social. Para conocer más sobre AHF, visítanos en AIDShealth.org, encuéntranos en Facebook, y síguenos en Instagram, Twitter y TikTok.