Murió joven en la propia puerta de su casa en Puebla capital 

Desde Puebla

Un joven de 31 años de edad murió a la puerta de su casa, presuntamente por la falta de su dosis de heroína en la ciudad de Puebla.

La tarde de este martes, sobre la calle 11 Sur, frente a la estación Olivos de Ruta.

Su propio padre lo encontró inconsciente frente a la puerta del domicilio y alertó a los números de emergencia.

La zona fue acordonada con las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.