Murió joven en la propia puerta de su casa en Puebla capital 

Desde Puebla
Un joven de 31 años de edad murió a la puerta de su casa, presuntamente por la falta de su dosis de heroína en la ciudad de Puebla.
La tarde de este martes, sobre la calle 11 Sur, frente a la estación Olivos de Ruta.
Su propio padre lo encontró inconsciente frente a la puerta del domicilio y alertó a los números de emergencia.
La zona fue acordonada con las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.
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