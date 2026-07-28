¡Alerta: Podría caer lluvia intensa a partir de las 7 pm en Puebla capital!

María Tenahua

Este martes 28 de julio los capitalinos, deben tomar sus precauciones, pues, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la lluvia continuará y la acumulación estimada es de 25 milímetros.

Con temperatura máxima de 17 grados, mínima de 10 y vientos de 10 a 20 kilómetros por hora.

La lluvia más intensa se registrará entre las 19:00 y 23:00 horas.