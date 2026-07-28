¡Alerta: Podría caer lluvia intensa a partir de las 7 pm en Puebla capital!

María Tenahua
Este martes 28 de julio los capitalinos, deben tomar sus precauciones, pues, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la lluvia continuará y la acumulación estimada es de 25 milímetros.
Con temperatura máxima de 17 grados, mínima de 10 y vientos de 10 a 20 kilómetros por hora.
La lluvia más intensa se registrará entre las 19:00 y 23:00 horas.
You may also like
-
¡Maltratadores crónicos!: Todos los días perros y gatos son atacados en Puebla capital, denuncian
-
Recuperan en San Pedro Cholula tractocamión y remolque
-
Selección BUAP gana múltiples medallas en el Campeonato Nacional de Karate
-
Producción grabada en Puebla, “Canas al Aire”, se estrenará en agosto
-
Relleno sanitario de Puebla capital sigue parcialmente clausurado: Medio Ambiente