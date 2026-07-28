Selección BUAP gana múltiples medallas en el Campeonato Nacional de Karate

Desde Puebla

Karatecas del Centro de Formación Deportiva de la BUAP conquistaron 14 medallas de oro, diez de plata y cinco de bronce en el Torneo Nacional de Karate-Do CDMX. Preselectivo Houston, organizado por la Federación Mexicana de Karate Do y Artes Marciales Afines A.C. (FEMEKA).

Gabriela Isabel Flores Quevedo, José Luis García Lima, Akari Citlalli Onodera Anaya, Quetzalken Fernando Jiménez Martínez, Carolina Salazar Gutiérrez, Jorge Iván Hernández Hernández, Odalis Esmeralda Juárez Moncada y Ana Valeria Reyes Reyes, registraron en el medallero un total de 29 preseas.

Los karatecas aseguraron su lugar en el preselectivo rumbo a la Copa IOSTK (International Organization Of Sports and Traditional Karate); asimismo, los estudiantes BUAP confirmaron su lugar para el Open Internacional,en Houston, Texas.

Estos resultados son el resultado del trabajo y disciplina impartidos por los senseis Fátima del Carmen Maza Sánchez, Denichi Rizieri Pájaro Juárez, Miguel Ángel Flores Morales y Francisco Javier Arenas Balderas.

En los dojos de karate ubicados en Complejo Deportivo de Ciudad Universitaria, en las prepas Lázaro Cárdenas del Río, 2 de Octubre de 1968 y la Regional Simón Bolívar, además, del situado en el Bachillerato Internacional 5 de Mayo, se forman jóvenes atletas que representan con orgullo a nuestra Máxima Casa de Estudios.