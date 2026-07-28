Producción grabada en Puebla, “Canas al Aire”, se estrenará en agosto

Erika Méndez

El titular de la secretaría de Cultura, Fritz Glockner, informó que la producción cinematográfica que se grabó en Puebla, “Canas al Aire”, se estrenará en agosto.

En conferencia, indicó que pronto habrá más detalles sobre el estreno, pues se va a proyectar a nivel nacional y mundial.

Aseguró que la producción está avanzando de manera correcta y no hay riesgo de que se cancele.