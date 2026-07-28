Relleno sanitario de Puebla capital sigue parcialmente clausurado: Medio Ambiente

Erika Méndez

Durante este 2026, han disminuido 35% los incendios forestales en Puebla, reveló la titular de la secretaría de Medio Ambiente, Marilyn Ballesteros.

En conferencia de prensa, indicó que en total se han visto afectadas 6 mil 16 hectáreas, una reducción del 55%.

Respecto al incendio del relleno sanitario de Acatlán, dijo que está controlado y descartó que haya sido provocado.

En otro tema, habló sobre el relleno sanitario de Chiltepeque, indicó que sigue parcialmente clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido al mal manejo de los lixiviados.