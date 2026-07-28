Una ejecución más en Puebla capital; ahora en la colonia Santa Catarina

Desde Puebla
Ejecutaron a un hombre en Puebla capital.
Localizaron el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años en una barranca, junto a las canchas de la colonia Santa Catarina en la ciudad de Puebla.
Policías municipales acordonaron el sitio para preservar los indicios.
La víctima permanece en calidad de desconocido 96/2026/CGEIHD.
Cabe hacer mención que en el lugar fueron asegurados casquillos percutidos y dos teléfonos celulares, mientras la Fiscalía abrió la carpeta de investigación FGEP/EAT/CGEIHD/HOMICIDIOS-I/000086/2026 para esclarecer este homicidio.
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