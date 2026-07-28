Aumentaron las exportaciones 34.4% y las importaciones 28.0% a tasa anual, en junio de 2026

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Saldo de la balanza comercial de mercancías

En junio de 2026, la información oportuna de comercio exterior registró un superávit comercial de 4 090 millones de dólares (mdd).

Dicho superávit se compara con el de 2 259 mdd reportado en mayo. El aumento del superávit comercial, entre mayo y junio, se originó de un incremento en el superávit de la balanza de productos no petroleros —que pasó de 4 901 mdd, en mayo, a 7 486 mdd, en junio— y de un alza en el déficit de la balanza de productos petroleros —que pasó de 2 642 mdd a 3 396 mdd, en esa misma comparación—.

Para los primeros seis meses de 2026, la balanza comercial presentó un superávit de 9 857 mdd. En el mismo periodo de 2025 fue de 1 433 mdd.

Exportaciones totales de mercancías

En el sexto mes del año en curso, el valor de las exportaciones de mercancías fue de 72 551 mdd, monto superior en 34.4 % al del mismo mes de 2025. Dicha tasa resultó de crecimientos de 34.1 % en las exportaciones no petroleras y de 43.4 % en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, se presentaron incrementos anuales de 35.8 % en las dirigidas a Estados Unidos y de 25.0 % en las canalizadas al resto del mundo.

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