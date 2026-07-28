Mariana Villegas Martínez: la chef detrás de LINA y una visión contemporánea de la gastronomía mexicana

Staff/RG

Mucho antes de dar vida al restaurante LINA, Mariana ​ Villegas descubrió que cocinar era un proceso de transformación. Durante una Navidad de su adolescencia tomó los recetarios familiares para aventurarse en la repostería y quedó fascinada con la manera en que unos cuantos ingredientes podían convertirse en algo completamente distinto. La experiencia fue tan reveladora que decidió repetirla meses después, durante el verano. Sin saberlo, aquel momento marcaría el inicio de una carrera que hoy la ha consolidado como una de las voces más interesantes de la gastronomía mexicana contemporánea.

Graduada con honores del Culinary Institute of America en Nueva York, Mariana inició su carrera en restaurantes como Union Square Cafe y Blackbird antes de integrarse a Pujol, donde comenzó a forjar su propia identidad de lo que es la cocina mexicana.

Posteriormente asumió la jefatura de cocina de Cosme, en Nueva York, donde lideró al equipo culinario durante tres años y contribuyó a posicionar al restaurante entre los proyectos gastronómicos más relevantes de la ciudad, con reconocimientos como su primera aparición en la Guía Michelin y su ingreso a la lista de The World’s 50 Best Restaurants. Más adelante encabezó la apertura de VERDE, un concepto que colocó a los vegetales en el centro de la experiencia culinaria.

Su inquietud por seguir aprendiendo la llevó a recorrer durante diez meses el sudeste asiático. Tailandia, Vietnam, Singapur y Japón ampliaron su perspectiva sobre ingredientes, técnicas y sabores, influencias que hoy pueden encontrarse en algunos platillos de LINA. Más tarde, en París, estuvo al frente de la cocina de Fulgurances L’Adresse, experiencia que dio paso a colaboraciones culinarias en Francia y a su primera publicación en la revista Art Culinaire.

De regreso en México, Mariana asumió la dirección culinaria de Grupo Contramar, supervisando restaurantes como Contramar, Entremar y Cala en San Francisco, antes de dar el paso que definiría una nueva etapa en su carrera. Así, en 2023 nació LINA, su primer proyecto como socia fundadora y el espacio donde convergen años de aprendizaje, viajes y una filosofía profundamente conectada con el producto.

En LINA, el campo y el mar marcan el ritmo de la cocina. Los vegetales ocupan un papel protagónico, mientras pescados y mariscos dialogan con ingredientes de temporada en un menú que evoluciona constantemente. Con el cierre de la temporada de pitaya, el crudo de atún con aguachile de pitaya se despide de la carta. En su lugar regresa la pesca marinada con té limón, papaya verde, mango verde y hierbas, uno de los platillos con los que LINA abrió sus puertas y que vuelve para celebrar una nueva temporada.

“LINA es un espacio para disfrutar, donde lo clásico y lo creativo conviven de la mano, siempre con el producto como principal fuente de inspiración. A lo largo de mi carrera he entendido que nuestra materia prima es materia viva; la tierra nos la ofrece con sus estaciones, temporadas y cambios. Por eso, como cocineros, tenemos la responsabilidad de ser muy sensibles a esos ciclos y respetarlos en cada platillo”, comparte Mariana Villegas.

Pero la esencia de LINA va más allá del menú. La misma atención que se dedica a cada platillo se refleja en el servicio, en la selección de vinos de mínima intervención, en una carta de cócteles creativos, elaborados con destilados mexicanos y productores afines al proyecto, así como en la música y la iluminación, que cambian conforme avanza el día para acompañar el ambiente de manera natural. Son decisiones que buscan que cada visita se sienta cercana, cálida y genuina.

Para Mariana, LINA es más que un espacio para comer, es un lugar al que las personas quieren regresar para celebrar, compartir o simplemente hacer una pausa. Esa forma de entender la hospitalidad está presente en cada detalle del restaurante, donde la técnica, el producto y el servicio se encuentran para construir una experiencia cercana y memorable, capaz de transformar una comida en un momento para recordar.

Si deseas disfrutar de la propuesta culinaria de Mariana Villegas y degustar de ​ los ingredientes que marcan esta temporada en LINA, reserva a través de OpenTable, en lina.mx o vía telefónica al 55 5574 7004.

Sobre Lina:

LINA es el restaurante de la chef Mariana Villegas, ubicado en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. Con una propuesta de cocina mexicana contemporánea, el restaurante combina técnica, producto y hospitalidad en un espacio cálido y moderno.

A tan solo dos años de su apertura, LINA obtuvo el reconocimiento de la Guía Michelin en 2025 y refrendó esta distinción en 2026, reflejo de la consistencia y calidad de su propuesta gastronómica.

Para conocer las últimas novedades, sigue a Lina en su instagram @lina.cdmx