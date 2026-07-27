Instructor de gimnasio, el hombre que presuntamente asesinó a spadres en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*UNIDAD RESPONSABLE:*

Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos

*ASUNTO:*

Se inicia Carpeta de Investigación por Homicidio Doloso en agravio de personas de la tercera edad.

*DELITO:*

Homicidio Doloso.

*MUNICIPIO:* San Pedro Cholula, Puebla

*VÍCTIMAS:* “Ángel Ponciano Rodriguez y Espinoza y Luz María Morales Gonzalez”

*DENUNCIANTE:*

Conrado Mexica Lopez, Policía Municipal de San Pedro Cholula, placa 613

*HECHOS:* El dia 26 de julio de 2026, siendo las 00:52 horas, se recibe llamada telefónico del número 2229289922 correspondiente al primer respondiente Conrado Mexica Lopez, policía municipal de san pedro cholula, placa 613, quien refiere que se encuentra en el punto ubicado en Calle Capula, sin número esquina con Calle Pacanda, fraccionamiento fuentes de san pedro, Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla (Georreferencia: 19.052807, -98.270920) y que al interior del domicilio se encuentran dos cadáveres, uno del sexo masculino y otro del sexo femenino quienes respondían a los nombres de Ángel Ponciano Rodriguez y Espinoza y Luz María Morales Gonzalez, con lesiones contusos al parecer por golpes con manos en la cabeza y en diversas partes del cuerpo así mismo tienen a una persona masculina detenida de nombre Ángel Rodriguez Morales quien fue la persona que privó la vida de sus padres y lesionó a su hermano de nombre Ángel Fernando Muñoz Cruz quien es llevado al Hospital General de Cholula grave para su atención médica.*PROSPECTIVA:*

Levantamiento de cadáver y procesamiento al lugar de los hechos, necrocirugía e identificación de cadáver y puesta a disposición del investigado.

GIMNASIO SE DESLINDA DEL DOBLE HOMICIDIO

A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A NUESTRA COMUNIDAD Y A LAS PERSONAS QUE NOS HAN BUSCADO A RAÍZ DE ESTA NOTICIA:

Compartimos este comunicado con el único propósito de aclarar nuestra postura ante los señalamientos que hemos recibido en las últimas horas.

Entendemos el impacto que ha generado este lamentable acontecimiento; sin embargo, también hacemos un llamado al respeto y a la responsabilidad al momento de emitir opiniones o buscar culpables donde no los hay.

Rechazamos cualquier intento de vincular a nuestra institución con actos personales que ocurrieron completamente fuera de nuestro ámbito de responsabilidad.

Agradecemos a quienes se han tomado el tiempo de leer antes de juzgar y a nuestra comunidad por el apoyo y la confianza de siempre.

El respeto por las víctimas y sus familias debe estar por encima del morbo y la desinformación.

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No alimentaremos el morbo ni participaremos en especulaciones. Este será nuestro único posicionamiento sobre el tema. Confiamos plenamente en que las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes.