Más de 300 árboles se han plantado se han plantado en CU2 BUAP: Lilia Cedillo 

María Huerta
La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, destacó que, desde su apertura, el 14 de agosto de 2024 a la fecha, se han plantado más de 300 árboles en Ciudad Universitaria 2 como parte del compromiso de mejorar el entorno.
En este sentido, reconoció la importancia de los arbóreos, ya que un árbol regula la temperatura y limpia el aire.
Y en las ciudades bajan la temperatura hasta 8°C, porque dan sombra y liberan vapor de agua.
También filtran contaminantes como polvo, humo y metales pesados.
Ciudad Universitaria 2 está en el entorno arquitectónico y natural del Ecocampus Valsequillo, en la junta auxiliar de San Pedro Zacachimalpa.
Es un proyecto de largo alcance, se prevé un crecimiento gradual de su infraestructura y matrícula, que inició con más de 5 mil estudiantes de nuevo ingreso y que de manera paulatina recibirá hasta 30 mil alumnos.
En este campus hay 28 programas académicos de ingenierías y ciencias naturales.
En cuanto a infraestructura, son siete edificios, con 75 aulas, multilaboratorios especializados, áreas administrativas, biblioteca y espacios de convivencia.
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