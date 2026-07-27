Más de 300 árboles se han plantado se han plantado en CU2 BUAP: Lilia Cedillo 

María Huerta

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, destacó que, desde su apertura, el 14 de agosto de 2024 a la fecha, se han plantado más de 300 árboles en Ciudad Universitaria 2 como parte del compromiso de mejorar el entorno.

En este sentido, reconoció la importancia de los arbóreos, ya que un árbol regula la temperatura y limpia el aire.

Y en las ciudades bajan la temperatura hasta 8°C, porque dan sombra y liberan vapor de agua.

También filtran contaminantes como polvo, humo y metales pesados.

Ciudad Universitaria 2 está en el entorno arquitectónico y natural del Ecocampus Valsequillo, en la junta auxiliar de San Pedro Zacachimalpa.

Es un proyecto de largo alcance, se prevé un crecimiento gradual de su infraestructura y matrícula, que inició con más de 5 mil estudiantes de nuevo ingreso y que de manera paulatina recibirá hasta 30 mil alumnos.

En este campus hay 28 programas académicos de ingenierías y ciencias naturales.

En cuanto a infraestructura, son siete edificios, con 75 aulas, multilaboratorios especializados, áreas administrativas, biblioteca y espacios de convivencia.