España lucha contrarreloj contra los incendios forestales ante la amenaza de nueva ola de calor

EL DIARIO DE YUCATÁN

Este lunes, España afronta horas difíciles en la lucha contra los graves incendios forestales que asuelan el país, especialmente en el centro peninsular -Madrid, Ávila y Toledo– y en la provincia de Castellón, al este del país, y que afectan ya a más de 171,000 personas, entre desalojados o confinadas.

A pesar de que el Gobierno español informó de una “evolución positiva” de los incendios forestales durante las últimas horas, la situación aún es “muy compleja“, y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, aseguró que aún “quedan horas difíciles, complejas” para combatir los graves incendios forestales activos, en espera de que llegue una nueva ola de calor esta semana al país.

La amenaza de una nueva ola de calor

A partir de este miércoles los termómetros volverán a subir hasta alcanzar valores muy elevados a partir de la segunda mitad de la semana y el nivel de peligro de incendios también subirá hasta situarse en valores extremos, dificultando las labores de extinción debido a las altas temperaturas, al viento de componente sur localmente racheado y a la baja humedad generalizada.

Por ello, la jornada de hoy y la de mañana serán “absolutamente cruciales” en la lucha contra el fuego, según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya que las previsiones son “realmente negativas” a partir del miércoles, cuando se pueden alcanzar los 42 ºC en algunos puntos de la Península Ibérica.

Sánchez, que visitó hoy el puesto de mando avanzado de Castellón, pidió “extremar la precaución” ante la llegada de la ola de calor, y confirmó que el Consejo de Ministros aprobará mañana la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencia, al tiempo que reiteró la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática.

Tenemos que hacer caso a la ciencia y articular un gran acuerdo de país, un gran Pacto de Estado vinculado con la emergencia climática“, subrayó Sánchez, quien apostó por la prevención para que los efectos de los incendios sean menos graves y la reconstrucción más rápida.

En lo que va de año, el fuego ha devastado 172,396.10 hectáreas, una cifra casi seis veces superior a las 29,817 hectáreas registradas en el mismo periodo de 2025, según la última actualización del Gobierno

Este importante incremento de las cifras se debe precisamente a los grandes incendios que castigan duramente estos días el centro del país, donde ardieron al menos 77,000 hectáreas entre las provincias limítrofes de Madrid, Ávila y Toledo, donde la semana pasada el Gobierno decretó la emergencia nacional y dirige las operaciones de control y extinción.