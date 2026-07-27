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lunes 27 de julio de 2026

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México supera las 50 medallas y lidera los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

Durante la jornada de este lunes, la delegación incrementó su cosecha con importantes resultados en deportes como remo, esquí acuático y judo, entre otras disciplinas, consolidando el dominio mexicano en el certamen y ampliando la ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. Foto:

Durante la jornada de este lunes, la delegación incrementó su cosecha con importantes resultados en deportes como remo, esquí acuático y judo, entre otras disciplinas, consolidando el dominio mexicano en el certamen y ampliando la ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. Foto: @conadeoficial

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la redacción

27 de julio de 2026 14:47

La delegación mexicana continúa con paso firme en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al llegar a un total de 51 medallas, resultado que la mantiene en la cima del medallero general tras una destacada actuación en las primeras jornadas de competencia.

Los atletas nacionales han demostrado su calidad competitiva en diversas disciplinas, sumando preseas de oro, plata y bronce que reflejan el trabajo realizado durante el actual ciclo olímpico y el compromiso de representar con orgullo a México en la justa regional.

Durante la jornada de este lunes, la delegación incrementó su cosecha con importantes resultados en deportes como remo, esquí acuático y judo, entre otras disciplinas, consolidando el dominio mexicano en el certamen y ampliando la ventaja sobre sus más cercanos perseguidores.

El titular de la Conade, Rommel Pacheco, reconoció el esfuerzo, disciplina y entrega de cada integrantes de la delegación nacional: “Vamos muy bien, todos están muy motivados con este buen arranque, los resultados no se dan solamente el día de la competencia, sino con los entrenamientos, los campamentos y todo el apoyo, aquí lo están demostrando y estamos muy contentos”, dijo.