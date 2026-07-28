México vs Guatemala en vivo, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido

CLARO SPORTS

El Tricolor sub 20 termina su participación dentro de la fase de grupos en busca de obtener el puntaje perfecto

La selección mexicana sub 20 cerrará la fase de grupos del Premundial de la Concacaf 2026 frente a Guatemala, en un partido que definirá al líder del Grupo B. El encuentro se disputará el jueves 30 de julio, a las 19:00 horas, en el Estadio Cuauhtémoc, donde el equipo de Álex Diego buscará completar la primera ronda sin derrota.

México llega al compromiso con seis puntos después de vencer 3-0 a Antigua y Barbuda y 2-0 a Costa Rica. Además de mantener paso perfecto, el Tricolor no ha recibido gol en el torneo y necesita únicamente un empate ante Guatemala para asegurar el primer lugar del sector.

La selección guatemalteca todavía tiene posibilidades de alcanzar la cima, pues suma tres unidades tras perder 1-0 ante Costa Rica y derrotar 4-0 a Antigua y Barbuda. Un triunfo de Guatemala igualaría a ambos equipos con seis puntos y obligaría a revisar los criterios de desempate.

De cara al encuentro contra Guatemala, Álex Diego espera que México tenga mayor control de la pelota y genere más oportunidades en ataque. El estratega explicó que, al competir con igualdad numérica, el equipo podrá acercarse al estilo que pretende desarrollar durante el torneo. Además, pidió estabilidad emocional para afrontar un partido en el que el liderato del sector todavía se encuentra en juego.

Dentro del plantel también existe confianza para cerrar la primera ronda con otro resultado positivo. Yohan Orozco aseguró que el equipo se encuentra unido y preparado para enfrentar a un rival que todavía cuenta con posibilidades de alcanzar el primer puesto. “Guatemala es un rival fuerte y estamos hechos para grandes cosas”, declaró el defensa, quien afirmó que los objetivos de esta generación incluyen clasificar tanto al Mundial sub 20 como a los Juegos Olímpicos.

Para el conjunto mexicano, terminar en el primer lugar podría representar una mejor posición en la clasificación general rumbo a los cuartos de final. Una victoria en esa instancia colocaría al equipo en semifinales y le permitiría asegurar su boleto al Mundial sub 20 de 2027.

México vs Guatemala en vivo: fecha y horario del partido del Premundial sub 20 Concacaf

Sigue el partido entre México y Guatemala del Premundial sub 20 este jueves 30 de julio del 2026 en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.

¿Dónde ver en vivo el México vs Guatemala del Premundial sub 20? Canales de TV y streaming

Los encuentros del Premundial sub 20 de la Concacaf no tendrán transmisión por televisión abierta en México. Es decir que el partido entre México y Guatemala podrá verse a través de ESPN y Disney+, mientras que Claro Sports ofrecerá el seguimiento minuto a minuto por internet.

México vs Guatemala en vivo: ¿Cómo llegan los equipos al partido de Premundial sub 20 Concacaf?

Mientras que México acumula dos victorias en este torneo (3-0 ante Antigua y Barbuda y 2-0 ante Costa Rica), la selección de Guatemala arriba a este encuentro con una derrota (1-0 ante Costa Rica) y una victoria (4-0 contra Antigua y Barbuda). México se ubica primero del sector B, mientras que Guatemala es segundo del mismo grupo. Pelea contra la selección tica para pasar a la siguiente fase.