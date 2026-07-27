Sorteo de la Champions League 2026: Fecha, sede y todo lo que debes saber

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Una nueva edición de la UEFA Champions League está por arrancar y ya hay fecha, hora y sede del sorteo, en el cual los equipos conocerán sus cruces, recordando que ya se utiliza el nuevo formato.

Ahora el nuevo formato se maneja con una tabla liguera de 36 clubes, en donde cada equipo enfrenta a ocho rivales distintos y en la suma de puntos se determina su clasificación o eliminación. Cada conjunto juega 4 partidos de local y 4 fuera de casa; además, se enfrentan a 2 rivales del Bombo 1, 2 del Bombo 2, 2 del Bombo 3, 2 del Bombo 4.

Equipos clasificados hasta el momento

Inglaterra: Arsenal, Manchester City, Liverpool, Manchester United y Aston Villa.

España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal.

Italia: Inter de Milán y Napoli.

Alemania: Bayern Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Bayer Leverkusen.

Francia: PSG y Lens.

Países Bajos: PSV Eindhoven y Feyenoord.

Portugal: Porto.

Turquía: Galatasaray.

Ucrania: Shakhtar Donetsk.

Es importante mencionar que aún faltan siete equipos que están por definirse en la clasificación previa del campeonato.

¿Hora y fecha del sorteo?

El evento será en tierras suizas, donde los equipos ya clasificados conocerán el calendario y sus rivales a enfrentar.

Fecha: Jueves 27 de agosto de 2026

Sede: Casa de la UEFA, en Nyon, Suiza

De momento no se ha confirmado la hora exacta; sin embargo, se espera que se mantenga el horario habitual que han ocupado en cada edición, el cual es a las 05:00 hora Centro de México.

Así están los bombos para el sorteo

Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, Liverpool y Atlético de Madrid.

Bombo 2: Borussia Dortmund, Porto, Aston Villa, Manchester United, Real Betis, PSV Eindhoven, Juventus, Benfica (se esperan más conjuntos que pelean la clasificación).

Bombo 3: Leipzig, Lille, Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Napoli y Galatasaray.

Bombo 4: Stuttgart, Slavia Praga y RC Lens (en espera de algunos clubes que accedan desde las eliminatorias previas).