Marvel devuelve el protagonismo a Tenoch Huerta con Namor rumbo a Avengers: Doomsday

PUBLIMETRO

Después de atravesar una de las etapas más complicadas de su carrera, Tenoch Huerta comienza a recuperar terreno en Hollywood. El actor mexicano reapareció con fuerza durante la San Diego Comic-Con 2026, donde volvió a portar con orgullo el manto de Namor, confirmando que su personaje tendrá un papel determinante en Avengers: Doomsday.

Su presencia en el encuentro más importante de la cultura pop fue celebrada por los asistentes, quienes recibieron con entusiasmo al intérprete que dio vida al gobernante de Talokan en Black Panther: Wakanda Forever. La aparición representa un nuevo impulso para Huerta, luego de un periodo marcado por la controversia que puso en pausa varios de sus proyectos.

Durante el evento, el actor adelantó que la relación entre Namor y Shuri dará un giro inesperado en la próxima película de los Vengadores. Si bien ambos personajes terminaron enfrentados tras la guerra entre Wakanda y Talokan, ahora deberán dejar atrás sus diferencias.

Huerta explicó que la desconfianza y el resentimiento evolucionarán hacia una relación basada en el respeto y la confianza. Incluso reveló que Shuri recurrirá a Namor para pedirle que tome una decisión trascendental, convencida de que él comprenderá la importancia del momento.

Aunque Marvel Studios mantiene bajo estricta reserva la trama de Avengers: Doomsday, estas declaraciones anticipan que la alianza entre ambos líderes será fundamental para enfrentar la nueva amenaza que pondrá en riesgo al universo cinematográfico.

La Comic-Con también sirvió para anunciar novedades sobre el futuro de la franquicia de Black Panther. Marvel confirmó que el actor David Jonsson, conocido por sus trabajos en Alien: Romulus y The Long Walk, interpretará a T’Challa II en Black Panther 3, película dirigida nuevamente por Ryan Coogler y cuyo estreno está previsto para el 14 de diciembre de 2028.

Con su regreso al escenario más importante del entretenimiento y un papel cada vez más relevante dentro de Marvel, Tenoch Huerta parece dejar atrás los momentos más difíciles de su trayectoria para retomar el camino que lo convirtió en uno de los actores mexicanos con mayor proyección internacional.