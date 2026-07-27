Atlixco, sede del Campeonato Nacional Infantil y Juvenil Tenis 2026

Más de 400 participantes

Maricela Allende

Atlixco será nuevamente sede del Campeonato Nacional Infantil y Juvenil de Tenis Puebla 2026, que se llevará a cabo del 27 de julio al 1 de agosto en el Club de Golf El Cristo, donde competirán más de 400 niñas, niños y jóvenes provenientes de prácticamente todo el país.

Durante la presentación del torneo estuvieron presentes la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala; el vicepresidente de la Asociación Poblana de Tenis, Christian Feldmann González; la presidenta del Consejo de Administración del Club de Golf El Cristo, Laura Huerta Ortega; la directora del club, Claudia Betanzos Hernández, y el tesorero municipal, Francisco García.

El Cristo cumple cinco años consecutivos como sede nacional

Laura Huerta Ortega destacó que el Club de Golf El Cristo abre nuevamente sus puertas para recibir a las futuras promesas del tenis mexicano y reconoció el respaldo del ayuntamiento de Atlixco para garantizar las condiciones de seguridad y organización del evento.

Por su parte, Christian Feldmann González informó que esta será la quinta edición consecutiva, desde 2022, en la que El Cristo alberga el campeonato nacional de la categoría de 10 años, tanto en la rama femenil como varonil.

Explicó que el torneo reúne a competidores de 31 estados del país, siendo Baja California Sur la única entidad sin representación en esta edición.

Los estados con mayor número de participantes son Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Querétaro y Puebla.

Asimismo, detalló que el campeonato se desarrolla en distintas sedes del estado, distribuyendo las categorías de 10, 12, 14, 16 y 18 años entre diversos clubes deportivos.

El vicepresidente de la Asociación Poblana de Tenis resaltó que la categoría de 10 años representa el inicio de la competencia nacional para muchos jugadores, quienes podrían convertirse en las próximas figuras del tenis mexicano. Además, subrayó que el deporte contribuye a la formación integral de la niñez y al fortalecimiento del tejido social.

Destacan a Atlixco como sede deportiva y turística

La directora del Club de Golf El Cristo, Claudia Betanzos Hernández, señaló que para la institución es un orgullo cumplir cinco años consecutivos como sede oficial del campeonato y recibir a las nuevas generaciones del tenis nacional en instalaciones diseñadas para el desarrollo deportivo.

También agradeció el respaldo del gobierno municipal, de la Asociación Poblana de Tenis, de la Federación Mexicana de Tenis y de Volkswagen por impulsar este tipo de competencias.

En su intervención, la presidenta municipal Ariadna Ayala afirmó que Atlixco continúa consolidándose como un destino capaz de albergar eventos deportivos de alto nivel, además de fortalecer su posicionamiento como uno de los principales Pueblos Mágicos del país.

La alcaldesa destacó que este tipo de actividades no solo impulsan el deporte entre la niñez y juventud, sino que también generan beneficios para el turismo y la economía local, al atraer visitantes que hacen uso de hoteles, restaurantes y servicios turísticos del municipio.

El Campeonato Nacional Infantil y Juvenil de Tenis Puebla 2026 se disputará del 27 de julio al 1 de agosto y reunirá a las futuras promesas del tenis mexicano en una semana de intensa actividad deportiva en Atlixco.