México arrasa en taekwondo con triple oro en Santo Domingo 2026

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El taekwondo mexicano volvió a confirmar por qué es una de las disciplinas más importantes en la historia deportiva del país, después de conquistar tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce durante la jornada del 26 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El tatami se pintó de verde, blanco y rojo gracias a una generación que mantuvo el dominio nacional en un deporte que durante décadas ha entregado campeones, figuras internacionales y actuaciones memorables para México.

Dominio azteca en finales

La primera presea dorada llegó por conducto de Daniela Souza, quien se proclamó campeona de la categoría femenil de -49 kilogramos tras derrotar 2-0 a la colombiana Andrea Ramírez.

La bajacaliforniana controló el enfrentamiento con precisión, aprovechó sus ataques y evitó que su rival encontrara espacios para reaccionar. Su victoria abrió una tarde que terminó convirtiéndose en una exhibición del equipo nacional.

Posteriormente, Nadia Ferreira emuló la historia dentro de la división de -53 kilos. La representante azteca venció 2-0 a la cubana Marlyn Pérez, imponiendo condiciones desde los primeros intercambios y manejando con inteligencia la ventaja.

El tercer campeonato fue obra de Zaid Pérez en los -58 kilogramos. El taekwondoín mexicano superó por idéntico marcador al venezolano Jhoel Díaz, completando una actuación perfecta en las finales donde el país obtuvo el primer lugar.

México también consiguió dos platas

La cosecha no terminó con los tres títulos. Fernanda Hernández avanzó hasta el combate por el oro en la categoría femenil de -46 kilos, aunque fue superada 2-0 por la costarricense Jaycee Bassett.

En la rama varonil, David Millán protagonizó una final mucho más cerrada frente al venezolano Yohandri Granado. El representante nacional peleó hasta el último asalto, pero terminó cayendo 2-1 para quedarse con el segundo puesto en -63 kilogramos.

El jalisciense Sebastián Echávarri completó la producción del taekwondo con un bronce en -54 kilos. El joven de 19 años derrotó al puertorriqueño Brandon Ramos en el duelo por el tercer lugar, resultado que permitió a México cerrar la disciplina con seis preseas durante la jornada.

Aguas abiertas entregó doble oro

El dominio mexicano también se extendió hasta las aguas de Sans Soucí, donde Paulo Strehlke conquistó el oro en el sprint varonil de tres kilómetros.

El nadador nacional recorrió la distancia en seis minutos, 53 segundos y ocho centésimas, actuación con la que volvió a demostrar su jerarquía dentro de las pruebas de resistencia.

En la competencia femenil, Dalia Moreno se apoderó del primer lugar con un tiempo de 7:00.9 minutos. La celebración fue doble debido a que Yuritzi Salgado terminó inmediatamente detrás de su compatriota y añadió una plata para la delegación mexicana.

Remo y tiro con arco aportaron

El remo entregó otras dos medallas. Melissa Márquez y Aylin Ibarra ganaron el doble scull W2X femenil con un registro de 7:19.85 minutos, superando a las embarcaciones de Cuba y Guatemala.

Dentro de la misma modalidad varonil, Alexis López y André Simsch concluyeron en el segundo sitio, únicamente detrás de la pareja cubana.

México también obtuvo dos platas en el tiro con arco compuesto por equipos. Andrea Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández perdieron 223-222 ante El Salvador en una final definida por un solo punto.

En la rama masculina, Sebastián García, Rodrigo González y Lot Máximo Méndez terminaron segundos luego de caer 237-233 contra el conjunto salvadoreño.

Prisca Awiti se quedó cerca del oro

La subcampeona olímpica Prisca Awiti añadió otra plata para México en la categoría femenil de -63 kilogramos del judo.

La deportista azteca disputó un combate equilibrado frente a la venezolana Anriquelis Barrios, pero recibió un ippon cuando faltaban solamente unos segundos para el final. La acción definitiva frustró su camino hacia el título, aunque le permitió volver a subir a un podio internacional.

La jornada del 26 de julio volvió a mostrar la profundidad y diversidad del deporte mexicano. Desde la potencia exhibida en el taekwondo hasta la resistencia en aguas abiertas, la coordinación dentro del remo y la precisión del tiro con arco, cada resultado reforzó el protagonismo nacional en Santo Domingo.

México no solo acumuló medallas. También confirmó que cuenta con campeones consolidados, jóvenes dispuestos a abrirse camino y representantes capaces de responder cuando la presión aumenta.

Con el taekwondo como principal estandarte de un día inolvidable, la delegación nacional fortaleció su posición en la cima del medallero y mantiene firme la búsqueda de un nuevo campeonato regional.