El PRI, preparado para ir solo en 2027: Delfina Pozos

Jorge Barrientos

La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, aseguró que su partido está preparado para competir sin alianzas en el proceso electoral de 2027 y enfatizó que el tricolor “nunca le ha rogado a nadie” para concretar coaliciones.

No obstante, señaló que cualquier eventual alianza deberá construirse con fuerzas políticas que realmente representen una oposición al gobierno de Morena y que estén del lado de la ciudadanía.

La legisladora sostuvo que el principal objetivo es demostrar a los ciudadanos quiénes ejercen una oposición auténtica y quiénes únicamente mantienen un discurso político sin respaldarlo con acciones.

“El PRI nunca le ha rogado a nadie y está preparado para ir solo. Lo que buscamos es mandar un mensaje claro: vamos a ver quién en verdad es oposición y quién únicamente hace el cuento con el discurso político, pero a la hora de actuar termina favoreciendo al oficialismo”, expresó.

Pozos Vergara afirmó que Morena ha impulsado políticas que, lejos de beneficiar a la población, la han perjudicado, por lo que consideró necesario que las fuerzas de oposición unan esfuerzos para frenar al partido en el poder.

Asimismo, criticó la alianza que mantienen Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), al señalar que estos últimos actúan como “partidos satélite” al servicio del oficialismo.

“Morena quiere que la oposición vaya dividida, mientras ellos compiten junto con el Verde y el Partido del Trabajo. Nosotros creemos que quienes realmente sean oposición deben estar del lado de los ciudadanos y no del oficialismo”, indicó.

La diputada priista aseguró que el PRI tiene posibilidades reales de competir y obtener triunfos en diversos municipios del estado, por lo que reiteró que el partido no se cerrará a construir alianzas, siempre y cuando sean con actores políticos que mantengan una postura genuinamente opositora.

Finalmente, insistió en que el PRI mantendrá una postura firme frente al gobierno de Morena y privilegiará los intereses de la ciudadanía por encima de cualquier acuerdo político.