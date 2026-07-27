Sigue suspendido el rescate de cadáveres en Cuetzalan

Erika Méndez

El subsecretario estatal de Desarrollo Político de Gobernación, Rodolfo Huerta, reveló que continúa suspendida la recuperación de cuerpos en la gruta de Cuetzalan.

En conferencia de prensa, indicó que las condiciones climáticas no han permitido avanzar en el trabajo.

Sin embargo, aseguró que autoridades estatales y municipales permanecen atentas, para reanudar el rescate en cuanto existan condiciones seguras.