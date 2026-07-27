“Yo no promuevo ni desaliento a nadie”, aseguró Armenta sobre el 2027

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que él no está promoviendo a nadie para las elecciones de 2027.

En conferencia de prensa, descartó que abandere a algún aspirante, luego de que se reunió con la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes.

Aseguró que sus funcionarios son mayores y cada quien sabe lo que hace.

En este sentido, aseguró que su administración está enfocada únicamente en trabajar.