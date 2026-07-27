Anuncian cierres en la autopista México-Puebla durante vaca

María Huerta

Del 27 de julio al 7 de agosto, se realizará mantenimiento en las gazas de entrada y salida que conectan con el Arco Norte, lo que provocará cierres parciales a la circulación.

Si tienes previsto viajar por la autopista México-Puebla en los próximos días, deberás tomar precauciones.

De acuerdo a Caminos y Puentes Federales (Capufe), la rehabilitación se hará en pleno periodo de vacaciones de verano.

Pidió a los usuarios anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y considerar rutas alternas para evitar retrasos, especialmente durante las horas de mayor afluencia vehicular.

Capufe precisó que las obras buscan mejorar las condiciones de la carpeta asfáltica y, aunque no se cerrará completamente la circulación, sí podrían presentarse reducciones de carriles, tránsito lento y filas en los accesos intervenidos.

El trabajo será todos los días de 7:00 a 18:00 horas, conforme al siguiente calendario:

** Del 27 al 29 de julio

Habrá cierre parcial en la gaza de incorporación a la autopista México-Puebla, para quienes salen del Arco Norte con dirección a la Ciudad de México.

** Del 30 al 31 de julio, así como el 1 y 3 de agosto

Las afectaciones se trasladarán a la gaza de incorporación a la autopista México-Puebla, para los automovilistas que salen del Arco Norte con dirección a la ciudad de Puebla.

** Del 4 al 7 de agosto

Los trabajos concluirán con cierres parciales en la gaza de incorporación al Arco Norte, para quienes circulan con dirección a la ciudad de Puebla.