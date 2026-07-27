Sigue el apartado ilegal y arbitrario de lugares en el Centro Histórico de Puebla capital 

María Tenahua

El apartado de lugares en las calles del Centro Histórico continúa y franeleros utilizan motocicletas, bancos y cajas de plástico, para lucrar con la vía pública, principalmente en las calles 10 y 12 Oriente-Poniente.

Durante un recorrido en el primer cuadro de la ciudad, en la calle 12 Oriente-Poniente se observó que las personas que se dedican a cuidar los vehículos ocupan las motocicletas, para apartar un cajón y después otorgarlo a un conductor a cambio de un pago.

En el caso de la 10 Oriente y casi 5 de Mayo, no hay un solo cajón desocupado para los conductores, pues todos tienen bancos y cajas, lo que provoca que las personas no puedan hacer uso del sistema.