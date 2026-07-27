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Clausurarían la academia militar Ignacio Zaragoza: SEP

By Roberto Desachy / 27 julio, 2026

Erika Méndez

El abogado de la secretaría de Educación Pública (SEP) federal, Euripides Flores, informó que clausurarían la academia militarizada Ignacio Zaragoza.

Debido a que opera bajo un modelo militarizado de educación no permitido en el país.

Indicó que ya están trabajando, para cerrar el plantel.

No obstante, omitió dar más detalles.

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