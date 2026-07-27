Atiende Severiano de la Rosa a colonias Antorchistas de Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 27 de Julio de 2026.- Como parte de la política de atención ciudadana y cercanía con la población, el presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, sostuvo una reunión de trabajo con vecinos de las colonias antorchistas Benito Juárez, Nueva España y El Tepeyac, con el objetivo de escuchar sus necesidades y dar seguimiento a las solicitudes planteadas por los habitantes.

Durante el encuentro, el alcalde estuvo acompañado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc, la Dirección de Infraestructura y la Regiduría de Gobernación, quienes participaron en la mesa de trabajo para fortalecer el diálogo, el consenso ciudadano, atención y respuesta de las principales peticiones de estas colonias.

El presidente municipal destacó que su administración mantiene una visión de gobierno cercana a la gente, basada en el trabajo en territorio y en la escucha permanente de las necesidades de la población, con el propósito de construir soluciones que contribuyan al bienestar de las familias Amozoquenses.

“Somos un gobierno de territorio que escucha y atiende todos los días a las familias de Amozoc, construyendo soluciones junto a nuestra gente”, expresó el edil.