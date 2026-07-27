Choque entre dos motociclistas dejó uno muerto y otro herido en Puebla capital 

Sadit González

Choque entre dos motocicletas dejóuna persona muerta y otra herida en Puebla capital.

Este lunes, en la 14 sur y 65 oriente, de la colonia Loma Linda.

El herido fue atendido por paramédicos y posteriormente llevado a un hospital, donde su estado de salud se reporta delicado.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la victima mortal.