Choque entre dos motociclistas dejó uno muerto y otro herido en Puebla capital 

Sadit González
Choque entre dos motocicletas dejóuna persona muerta y otra herida en Puebla capital.
Este lunes, en la 14 sur y 65 oriente, de la colonia Loma Linda.
El herido fue atendido por paramédicos y posteriormente llevado a un hospital, donde su estado de salud se reporta delicado.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la victima mortal.
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