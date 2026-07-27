 
Salud Slider Principal

Transporte público atropelló a una mujer en Puebla capital

By Roberto Desachy / 27 julio, 2026

Desde Puebla

Conductor de transporte público de la Ruta 68 atropelló a señora en la esquina del parque de San José e ointentó huir, pero fue detenido más adelante por elementos policiales.

La mujer fue atendida por paramédicos de Protección Civil, después llevada a un hospital.

You may also like

Categorías