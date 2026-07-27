Transporte público atropelló a una mujer en Puebla capital

Desde Puebla
Conductor de transporte público de la Ruta 68 atropelló a señora en la esquina del parque de San José e ointentó huir, pero fue detenido más adelante por elementos policiales.
La mujer fue atendida por paramédicos de Protección Civil, después llevada a un hospital.
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