México vs Costa Rica ¿cuándo y dónde ver el partido del Campeonato CONCACAF Sub-20?

RÉCORD

La Selección Mexicana Sub-20 afrontará uno de sus compromisos más importantes de la Fase de Grupos del Campeonato de Concacaf 2026, cuando se mida a Costa Rica en la Jornada 2. El conjunto dirigido por el Tricolor llega como líder del Grupo B tras un sólido debut, aunque los ticos también arrancaron con victoria, por lo que el enfrentamiento pondrá en juego la cima del sector.

México comenzó su participación en el Premundial con un triunfo de 3-0 sobre Antigua y Barbuda, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos y colocarse en la primera posición gracias a su diferencia de goles. Del otro lado, Costa Rica también cumplió en su presentación al imponerse 1-0 a Guatemala, manteniéndose muy cerca del combinado mexicano en la clasificación.

Un duelo que puede definir el liderato del Grupo B

El choque entre mexicanos y costarricenses representa una oportunidad para tomar ventaja rumbo a la siguiente ronda del torneo. Ambos equipos llegan invictos y con el objetivo de consolidarse entre los mejores del grupo, en un campeonato que además entrega boletos para la Copa del Mundo Sub-20 y mantiene viva la ilusión olímpica.

Aunque todavía restarán partidos por disputar en la fase de grupos, un triunfo permitiría al ganador dar un paso importante hacia los Cuartos de Final. En el formato de competencia avanzan los dos mejores equipos de cada grupo, además de los dos terceros lugares con mejor rendimiento.

¿Dónde ver EN VIVO el México Sub-20 vs Costa Rica?

El encuentro entre México y Costa Rica se disputará este lunes 27 de julio a las 20:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión del compromiso estará disponible por ESPN en televisión de paga, mientras que en streaming podrá seguirse a través de Disney+.

Además del liderato del Grupo B, el Tricolor mantiene la mira puesta en los principales objetivos del certamen. Para asegurar su clasificación al Mundial Sub-20 deberá alcanzar las semifinales del Campeonato de Concacaf, mientras que el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 únicamente será para el equipo que conquiste el título del torneo.

Con ese panorama, el duelo frente a Costa Rica se perfila como la primera gran prueba para una generación mexicana que busca confirmar su buen inicio y mantenerse firme en la carrera por clasificar tanto a la Copa del Mundo Sub-20 como a la próxima justa olímpica.