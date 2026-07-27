Rema Kenia Lechuga al Oro en los JCC Santo Domingo 2026

REFORMA

La mexicana, que comienza su cuarto ciclo olímpico, fue la protagonista en la final del Single Scull Femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo al llevarse la medalla de oro con autoridad con tiempo de 7:54.49, superando a la cubana Loraidis Echavarria y a la venezolana Kimberlin Meneses.

Para la regia, este metal representa su regreso triunfal a la justa deportiva, ya que se ausentó en San Salvador 2023 por una lesión en la cadera, y le da la confianza suficiente para continuar al más alto nivel.

Lechuga, viene de dos actuaciones perfectas en Sevilla y Lucerna, paradas de Copa del Mundo, consiguiendo la victoria y estableciéndose como una de las mejores remeras nacionales.

La competencia no termina para Kenia, que vuelve a escena el miércoles en sculls 2x dobles mixto. Alexis López, en la rama varonil, también hizo su parte al remontar y aprovechar la explosividad de sus brazos en los últimos metros para quedarse con la presea de oro en M1x.

DÍA BRILLANTE

En el tercer día de actividades, México salió por todos los oros disponibles, y la primera en hacerse notar fue la atleta de 15 años Natasha Landsmanas, ganadora en el Wakeboard del Esquí Acuático.

Mientras que la segunda presea dorada fue cortesía de Pablo Monroy con puntuación de 91.33.