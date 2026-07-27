Falso que exista una “campaña antiargentina” desde México: Sheinbaum

LA JORNADA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista una “campaña antiargentina” como lo aseguró el presidente de ese país, Javier Milei, quien aseveró -sin presentar pruebas- que la supuesta campaña se financió desde México, Brasil y por el Partido Demócrata.

Consultada este lunes en su conferencia de prensa matutina sobre las declaraciones del ultraderechista sudamericano, Sheinbaum Pardo respondió: “Es falso, no hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo”.

Apuntó que, en cambio, lo que sí hay es una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno, pero nosotros no acostumbramos meternos con otros países. Autodeterminación de los pueblos, y pedimos lo mismo: respeto”.

En tanto, ante la reforma en Nicaragua que busca impedir la participación de partidos de oposición en elecciones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció por la autodeterminación de los pueblos y que cada país decida, al tiempo que señaló que ella está a favor de la democracia.

“Lo primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua. Y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia en todos temas”, sostuvo este lunes en Palacio Nacional.

Consultada sobre si ese es el rumbo que se debería tomar en México ante los grupos conservadores y de derecha, dejó en claro: “No, ¿cómo creen?, aquí hay elecciones cada seis años. Es más, hay revocación de mandato”.

Insistió que debe haber “democracia, democracia, democracia. Poder del pueblo, gobierno del pueblo”.

Agregó que “cada país decide, cada pueblo decide. Nosotros estamos a favor de la democracia, pero cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza. Hay otros presidentes que se han reelegido y que quieren relegirse más veces… cada país decide. Europa tiene primeros ministros que se pueden reelegir, reelegir y reelegir. Pues cada país decide”.