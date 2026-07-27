Puebla acumuló 7 mil 689 delitos contra mujeres en el primer semestre del año

María Huerta

En Puebla, en el primer semestre de 2026, se contabilizaron 7 mil 689 delitos del fuero común, cuyas víctimas fueron mujeres.

Los crímenes son feminicidios, homicidios, lesiones, violencia familiar, extorsión, trata de personas y violación equiparada, entre otros ilícitos.

De acuerdo al último “Informe de Violencia contra las mujeres” del SESNSP, de los 7 mil 689 delitos, violencia familiar fue el que más se registró, con 5 mil 774.

A nivel nacional, Puebla se ubicó en el lugar nueve por el delito de violencia familiar.

Fue primera posición la Ciudad de México con 14 mil 17 casos, seguida del Estado de México con 13 mil 785, en tercer peldaño Nuevo León con 12 mil 682.

Para el caso de feminicidios, la entidad reportó cinco incidencias, de los delitos de violación simple y equiparada Puebla registró 386 víctimas.

De homicidios, 117 mujeres fueron víctimas, 36 por doloso, y 81 por homicidio culposo.