¡Cuidado!: Se espera una lluvia fuerte entre las 4 y 7 pm en Puebla capital

María Tenahua
Este lunes 27 de julio, los capitalinos deben sacar la sombrilla, pues, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se espera cielo mayormente despejado, con 100 por ciento de probabilidad de lluvia y acumulación estimada de 10 milímetros.
Con una temperatura máxima de 24 grados, mínima de 13 grados y vientos de 10 a 19 kilómetros por hora.
La lluvia sería entre las 16:00 y 19:00 horas.
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