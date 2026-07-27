Volcadura de transporte público dejó dos heridos en Amozoc

Sadit González
Unidad de transporte público de la linea Amozoc volcó, dejó dos personas lesionadas leves.
Durante la mañana de este lunes sobre la carretera Amozoc-Nautla.
Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil del municipio, para atender a dos heridos sin lesiones de consideración.
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