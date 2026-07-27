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Volcadura de transporte público dejó dos heridos en Amozoc

By Roberto Desachy / 27 julio, 2026

Sadit González

Unidad de transporte público de la linea Amozoc volcó, dejó dos personas lesionadas leves.

Durante la mañana de este lunes sobre la carretera Amozoc-Nautla.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil del municipio, para atender a dos heridos sin lesiones de consideración.

 

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