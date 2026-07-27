-Hoy lunes 27 de julio se estrena a las 19:00 horas por Canal 5.

-Protagonizada por Davi Ulloa y Pamela Cervantes, es en género M-Drama.

Por Mino D’Blanc.

El talentoso y experimentado productor Luis Luisillo platica de “Un paso hacia ti #bailar #bailar”, su nueva teleserie protagonizada por Davi Ulloa y Pamela Cervantes, que hoy lunes 27 de julio se estrena por Canal 5 a las 19:00 horas y que es en formato M-Drama.

Platicamos con Luis Luisillo, gracias a las finas atenciones del licenciado Javier Rosas, de TelevisaUnivision.

MD’B: ¿Consideras que “Un paso hacia ti #bailar #bailar” es un antes y un después en relación a los nuevos formatos televisivos que se están dando no solo en México, sino a nivel mundial?

LL: Considero que esta es nuestra propia versión, nuestra propia propuesta de los melodramas cortos que competirán o que será una parte más que se suma a la oferta que hay de contenidos asiáticos y que creo que pueden conectar muy bien porque están hechos con el corazón del melodrama mexicano.

MD’B: ¿Cuál es la diferencia entre los asiáticos y este proyecto en sí?

LL: Los asiáticos apelan mucho a la fantasía; ellos juegan mucho con la fantasía, con la ficción, algunas de las historias son más reales. Nosotros no somos tan fantásticos todavía en estas historias, pero creo que en formatos somos muy emotivos, nos apegamos mucho a los valores, los personajes muy entrañables y esto lo hace también diferente. Creo que son esas cosas las que nos pueden hacer diferentes.

MD’B: ¿Cómo llegó este proyecto a tu vida y por qué elegirlo?

LL: Llegó en el momento en que Televisa decide por volver a apostar por los contenidos juveniles que dejamos de hacer durante muchos años. Entonces llega esta propuesta por parte de los ejecutivos y me dicen “está esta historia”. Yo traía otra historia que quero contar más adelante, también en este formato, pero me dicen “queremos empezar con algo más rosa, más de chavitos chiquitos, más del baile y todo, creemos que eres el productor indicado para hacerlo”. Me juntaron con los escritores y ahí empezamos a desarrollar la historia original, porque es una historia original.

MD’B: ¿Con qué personaje ves reflejadas tu juventud y tu niñez?

LL: Con todos. Los ocho chicos que tenemos representan una parte de la audiencia. Creo que muchos se van a identificar con Katia, muchos con Mateo, con Marcelo, muchos con Kevin, muchos con Ana Sofía. Creo que el abanico de personajes jóvenes, aunque no me gusta en mi discurso poner etiquetas, pero de las personalidades que hay en nuestros jóvenes.

MD’B: Congregaste un gran elenco. Están, entre otros, Miguel Pizarro, Paty Noble.

LL: Miguel hace el personaje de Héctor que es el papá de Kevin, mientras que Paty hace el personaje de su mamá y que murió. Otra gran diferencia de nuestro formato es que muchas de las anécdotas o información la contamos a través de flashbacks; es un recurso que usamos mucho nosotros en este formato, entonces el personaje de Paty justo como ya falleció, aparece a través de los flashbacks de esta historia.

MD’B: Los jóvenes además de actuar, también bailan y cantan. ¿Consideras que de este M-Drama puede surgir algún grupo tan exitoso como Timbiriche o RBD?

LL: No, en realidad aquí la música sí existe, pero no es como en “Rebelde” que los chicos protagonistas cantaban y formaban una banda dentro de la telenovela. Aquí no, aquí ellos bailan. Decidí que ellos cantaran el tema porque ellos cantan muy bonito, pero no apelo, ni hemos pensado en que hagamos un show, ni que hagamos una banda, ni un grupo, no, no, no, no. Nadamas hay lana aquí y la música vibra dentro de la ficción de los personajes.

MD’B: Ya terminaron de grabar este proyecto y ya se estrena. ¿Qué más viene en tu vida?

LL: Ya estamos desarrollando la siguiente serie para la barra. Todavía estoy viendo por dónde la voy a llevar. Esta no va a ser musical, va a ser con otro tono, pero sí enfocada en los jóvenes. Es otra serie juvenil que estoy empezando a desarrollar y me gustaría comenzarla a grabar en diciembre de este año para que se proyecte en 2027.

MD’B: Para tu punto de vista, ¿qué es lo más importante que le has aportado no solamente a la televisión mexicana, sino a la televisión a nivel mundial? ¿Cuál es ese sello que te diferencia de todos?

LL: Apelar a los valores en los personajes; que los personajes tengan valores y se vuelvan entrañables.